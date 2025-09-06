Justin Bieber lanza segunda parte de su álbum: Swag II

Justin Bieber anunció el estreno de su nuevo disco Swag II a través de varias publicaciones de Instagram, en las que mostró la portada del álbum proyectada en lugares turísticos clave como el Arco del Triunfo en París, el Puente de la Torre en Londres o las Cataratas del Niágara en Canadá.

Swag II contiene dos discos, el primero tiene 23 canciones y el segundo 21 canciones, las mismas que la primera entrega, Swag.

Al igual que Swag, su antecesor, las canciones son R&B y Pop. Recordemos que desde hace varios años el R&B ha sido el género favorito de Bieber y ha experimentado con sus ritmos y melodías; además, le ha permitido salir de su imagen de adolescente popstar

En sus nuevas canciones Bieber comparte micrófono con Tems, Bakar, Hurricane Chris, Lil B y Eddie Benjamin, todos ellos artistas de R&B, Indie Rock o Rap, de acuerdo con quien.com.

Las letras de SWAG II tratan temas muy variados entre sí y demuestran que Justin está en una etapa más madura de su vida. En las canciones habla de su relación con Hailey, su hartazgo ante los haters e incluso sobre su nueva faceta como papá de Jack Blues, quien acaba de cumplir un año en agosto.

El anterior disco de Justin tuvo un recibimiento bastante favorable por el público: alcanzó el primer lugar en Austria, Bélgica, Canadá, Noruega, Países Bajos y Suiza. Además, según Metacritic, un sitio web que otorga una calificación de acuerdo con las reseñas y críticas realizadas por otras páginas web, el disco tiene una calificación de 68 sobre 100, siendo uno de los discos con calificación más alta de Bieber.

La canción single del disco fue “DAISIES”, la cual, hoy, tiene 254,819,123 reproducciones en Spotify, un número bajo cuando se compara con hits del artista como Stay (3,653,771,880), Love Yourself (2,882,069,866) o Sorry (2,549,403,151). Además, Bieber únicamente estrenó un video clip del disco para la canción Yukon, en él vemos al cantante junto a su esposa y su hijo, Jack Blues, disfrutando de un yate.

El impacto de Swag llegó a TikTok a través del trend GO BABY, donde los usuarios hacían videos usando el fragmento de la canción homónima que dice “That’s my baby, she’s iconinc, Iphone case, lip gloss on it”, haciendo referencia a las famosas fundas de celular que vende la marca de Hailey, Rhode.

El evento más importante de la vida de Justin en el último año ha sido el nacimiento de su hijo, Jack Blues; no obstante, diversos rumores sobre la relación del cantante con Hailey opacaron el feliz acontecimiento. Medios de comunicación afirmaron que su matrimonio estaba en una situación crítica y que ambos habían considerado divorciarse.