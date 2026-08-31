Kakalo prepara nuevo álbum y piensa en Majo Aguilar para una de sus canciones

Apenas presentó su primer álbum de canciones inéditas y el cantante, compositor y productor mexicano Kakalo ya trabaja en el siguiente.

El artista, cuyo nombre real es Juan Carlos Corral Félix, trabaja en la composición y producción de las canciones que integrarán su segundo material discográfico, con el que busca continuar construyendo una identidad propia dentro de la música mexicana.

Kakalo, quien participó recientemente en el Festival ARRE, explicó que este año comenzó formalmente una nueva etapa como cantautor, después de varios años dedicados a grabar covers, componer para otros intérpretes y producir música.

“Se viene un álbum que estoy ahorita componiendo y produciendo en Hermosillo, sería el segundo álbum de canciones inéditas, el primero salió este año también y estamos preparando ya para el segundo el siguiente año”, comentó.

Su primer material, “De parte mía”, representa para el sonorense el comienzo de una etapa en la que busca que cada canción tenga un sello personal. Por ello, participa en prácticamente todo el proceso creativo, desde la composición y los arreglos hasta la grabación y edición.

“Soy un poquito como control freak, me gusta mucho estar desde la composición y luego yo la grabo en mi estudio, hago el arreglo, qué tiene que hacer la trompeta, qué tiene que hacer el guitarrón, y luego lo grabo y me pongo a editarlo”, explicó.

Para Kakalo, involucrarse en cada etapa de sus producciones no representa una obligación, sino una forma de mantener una conexión directa con su música y evitar convertirse en un intérprete de canciones con las que no tenga identificación.

“No me gustaría hacer algo sin sentido, sin que me identifique, sin propósito”, afirmó.

Busca canción para Majo Aguilar

Además de trabajar en sus propios proyectos, Kakalo continúa componiendo para otros artistas. Entre las posibilidades que más le entusiasman está que Majo Aguilar, con quien se encontró en el evento de México Canta que se celebró en Mazatlán, pueda interpretar una de sus canciones.

El encuentro entre ambos ocurrió tras bambalinas, donde el sonorense le comentó que tiene una canción que considera adecuada para ella.

La pieza nació durante una sesión de composición y producción realizada aproximadamente un mes antes.

“Hay una que salía así como para una mujer, entonces nos quedamos pensando y dijimos, ‘Oye, a ella le puede quedar a Majo’, entonces dije ‘Cuando la vea le voy a decir que tengo una rola por ahí, a ver si le gusta’”, relató.

El compositor reconoció que le gustaría que el proyecto se concretara, pues considera que Aguilar es una gran artista y destaca tanto su talento como el momento que atraviesa en su carrera.

“Me gustaría porque siento que es una gran artista, tiene mucho talento, me cae muy bien como persona y está en un buen momento también”, señaló.

Si la canción no llega a manos de Majo Aguilar, Kakalo continuará buscando intérpretes que puedan conectar con sus composiciones.

Lleva su música a los escenarios

Durante su participación en el Festival ARRE, el cantautor también mostró una faceta diferente a la de su presentación anterior. En aquella ocasión todavía no había lanzado sus propias canciones y recurrió principalmente a covers, ahora llegó con material propio.

Kakalo adelantó que durante su presentación interpretaría varias canciones cómo “De parte mía” que todavía no había llevado al escenario, aunque mantendría algunos covers para conservar el ambiente festivo del encuentro musical.

Para el artista, cada presentación representa una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, especialmente cuando su música puede llegar a nuevos públicos.

En ese sentido, considera que experiencias como México Canta y los grandes festivales forman parte del camino para fortalecer su carrera.

Con un segundo álbum ya en proceso y nuevas colaboraciones en el horizonte, Kakalo apuesta por una carrera en la que composición, interpretación y producción forman parte de una misma búsqueda: encontrar y consolidar su propia voz dentro de la música mexicana.