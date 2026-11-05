Kany García conquista Culiacán con el romanticismo de sus grandes éxitos

En punto de las 21:30 horas, la intérprete salió al escenario para abrir el repertorio con “García” y, tras ella, llegaron “DPM”, “Una vida buena” y “La mala era yo”, que el público recibió con aplausos y voces a coro desde el primer estribillo.

CULIACÁN._ La cantautora puertorriqueña, Kanny García, se presentó en la capital sinaloense, el pasado sábado 31 de octubre en el Estadio Dorados con su espectáculo “Puerta Abierta”, donde los asistentes corearon cada uno de las 30 canciones que interpretó, los cuales abordaron temas como el amor, la ruptura y el empoderamiento.

Entre aplausos y coros, la intérprete cerró una velada de más de dos horas, en la que compartió con sus seguidores algunos de sus temas más conocidos.

Entre aplausos y coros, la intérprete cerró una velada de más de dos horas, en la que compartió con sus seguidores algunos de sus temas más conocidos.

La cantautora puertorriqueña interpretó 30 canciones en una noche dedicada al amor, el desamor y el empoderamiento.

La cantautora puertorriqueña interpretó 30 canciones en una noche dedicada al amor, el desamor y el empoderamiento.

Al terminar el cuarto tema, la cantante saludó a los asistentes y externó su emoción por presentarse en la capital; además, compartió que le dio el nombre de “Puerta Abierta” a su gira 2026 no solo por ser el título homónimo de su álbum más reciente, sino que también representa una invitación abierta a compartir su esencia.

“Esta es una gira que adoro mucho, porque cuando a algo tú le llamas puerta abierta, ya se sabe que no hay que tocar, que no hay que avisar, que no hay que mover. Hace rato nos miramos a los ojos. Hace rato no tenemos nada que ocultarnos, no tenemos secreto”, expresó.

El repertorio fue un repaso por los temas de su nueva producción musical, así como de clásicos como “Hoy ya me voy”, “Confieso” y “Para siempre”, temas en los que Kany aborda sus experiencias personales y le canta al amor.

Asimismo, la cantautora demostró su versatilidad musical al utilizar en su espectáculo diversos instrumentos como guitarra acústica y eléctrica, así como un piano; además, contó con un violonchelo que dio matices a varias interpretaciones.

Durante el espectáculo Kany también buscó momentos de cercanía con sus seguidores, quienes no dejaron de acompañar sus interpretaciones con los coros y emociones compartidas.

Tras más de dos horas de concierto, Kany García culminó su presentación agradeciendo a los culiacanenses, que en una ola de aplausos reconocieron la calidad de la artista al ofrecer una velada con un amplio repertorio musical e instrumental, así como la entrega con sus seguidores.