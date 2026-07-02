Kany García regresará con su ‘Puerta Abierta Tour 2026’ a Mazatlán

La espera terminó para los seguidores de Kany García en el puerto. La reconocida cantautora puertorriqueña confirmó su regreso a Mazatlán con un concierto que ofrecerá el próximo 30 de octubre en el Centro de Usos Múltiples (CUM), como parte de su gira internacional “Puerta Abierta Tour 2026”.

La intérprete de éxitos como Hoy Ya Me Voy, Alguien, Confieso y Para Siempre anunció la fecha a través de un video dirigido a sus seguidores mazatlecos, en el que los invitó a acompañarla en una velada que promete estar llena de emociones, música y los temas que han marcado su trayectoria.

El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas y forma parte de la promoción de Puerta Abierta, su décimo álbum de estudio, lanzado en abril de este año, material con el que la artista emprende una nueva gira por distintos escenarios de América Latina.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Boleterama.Con una carrera consolidada en la música en español, Kany García se ha convertido en una de las voces femeninas más importantes del pop latino contemporáneo.

Nacida el 25 de septiembre de 1982 en Toa Baja, Puerto Rico, la cantante ha construido un repertorio que conecta con el público por sus letras honestas y emotivas.

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos varios Latin Grammy, distinciones que respaldan una carrera de más de dos décadas y la posicionan como una de las cantautoras más influyentes de la industria musical.

Su regreso a Mazatlán representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de un espectáculo íntimo, en el que no faltarán los éxitos que la han acompañado desde sus inicios, así como las canciones de su más reciente producción discográfica.