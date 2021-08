Kanye West estrena el álbum ‘Donda’

Kanye West está de estreno, este fin de semana publicó su décimo álbum de estudio, “Donda”. El cantante anunció este nuevo disco en un comercial, durante las finales de la NBA, en el que aparece la velocista estadounidense Sha’Carri Richardson.

El rapero de 44 años estrenó el material discográfico en un evento en Atlanta, que fue transmitido en directo. Adelantó la nueva canción “No child left behind”.

El anuncio, grabado y editado por West, muestra a Richardson, de quien se esperaba que fuera una de las mayores atracciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, en una pista de atletismo de noche. La joven de 21 años ha dicho que utilizó el cannabis para afrontar la muerte de su madre.

West, quien estuvo casado con Kim Kardashian, durante siete años antes de que ella solicitara el divorcio en febrero, compartió un clip del anuncio en su página de Instagram.

El álbum, que lleva el nombre de la difunta madre de West, Donda West, sigue a “Jesus is King”, ganador de un premio Grammy en 2019.

El año pasado, West anunció “Donda” en Twitter, con una colorida portada y una lista de canciones. En ese momento indicó en la red social que lo lanzaría el mismo día que saldría el álbum “Folklore”, de su rival Taylor Swift, pero terminó postergándolo.

Ambas estrellas de la música han estado involucradas en una disputa desde que West interrumpió el discurso de Swift, durante los Premios MTV a los Videos Musicales de 2009, cuando ella ganó el premio al Mejor Video Femenino.

Al parecer, ambos dejaron de lado sus diferencias luego que ella lo presentó cuando él ganó el premio Vanguard en los VMAs de 2015, pero un video filtrado de ambos sobre la controvertida canción de West “Famous” causó más drama.

No es la primera vez que Kanye organiza un evento para escuchar un nuevo álbum. En 2016 estrenó “The life of Pablo” en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los famosos que asistieron a aquel evento estuvieron su futura ex esposa Kim Kardashian West, 50 Cent, Lil Kim, Caitlyn Jenner, A$AP Rocky y 2 Chainz.