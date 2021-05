Kanye West filtra detalles de su matrimonio con Kim Kardashian

La edición reciente de la revista Star informa que el rapero estadounidense Kanye West, de 43 años, mientras lidia con el fin de su matrimonio de seis años, está empezando a comprender cómo la “obsesión por la fama de Kim Kardashian lo destruyó”.

Una fuente interna indicó a la publicación que “Kanye se arrepiente de quedarse tanto tiempo como lo hizo”, ya que Kim Kardashian “lo trató como basura durante años”.

Al parecer, se hartó del tipo de mundo en el que vivían él y su esposa. Todo el famoso clan mediático está “rodeado de drama constantemente y está enojado consigo mismo por quedarse atascado en ese mundo ridículo”, explicó el informante.

Kardashian, de 40 años, solicitó el divorcio en febrero. Se casó con el rapero en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014. La empresaria vive en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos, mientras que Kanye permanece en su rancho de Wyoming, esto de acuerdo con información de Infobae.

La revista también señala que Kardashian le mintió al músico sobre cuánto su reality interferiría en su vida familiar. El matrimonio aparentemente tuvo “batallas explosivas” sobre la naturaleza invasiva del popular programa “Keeping Up With the Kardashians”. “Las cosas solo mejoraron cuando Kanye cedió y Kim se salió con la suya”, añadió fuente.

West, que sufre de bipolaridad, estaba cansado de que las cámaras lo persiguieran 24 horas al día. Además, se quejó con sus íntimos de cómo su esposa y la familia de ella “complotaban a sus espaldas” cuando él se negaba a aparecer en el reality o se mostraba en desacuerdo con alguna decisión de la familia.

Los celos, afirmó la fuente, también jugaron un rol clave en la grave crisis de la pareja. West aparentemente creía que Kim envidiaba su exitosa carrera y la marca millonaria que creó sin ella.

West forma parte de la prestigiosa lista de multimillonarios de Forbes desde abril de 2020, con una fortuna estimada en 1.800 millones de dólares generada por su negocio de zapatillas de deporte Yeezy y su carrera musical. Kim fue incluida este año gracias a sus negocios de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims,

También estaba cansado de los “juegos mentales” que formaban parte de la relación.

La fuente incluso afirma tener conocimiento interno sobre su vida sexual:. “Kanye encuentra irónico cómo la imagen de Kim se basa en su apariencia y sexualidad cuando ni siquiera era tan buena entre las sábanas”. Y afirma que la relación se había vuelto forzada.

Según la revista, West está “agradecido de haber terminado con ella y de haber reconstruido su vida”.

La estrella televisiva estadounidense contrató a la temida abogada de Hollywood, Laura Wasser, quien también representó a estrellas como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp.

Wasser también cerró el divorcio de la empresaria con el jugador de la NBA, Kris Humphries, tras su fugaz matrimonio de 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, Kim se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.