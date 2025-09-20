Kanye West lanza el polémico documental ‘In Whose Name?’

También incluye apariciones de figuras como Drake, Elon Musk, Pharrell Williams y Marilyn Manson, quienes fueron parte de su círculo durante esos años.

A través de más de 3 mil horas de material grabado con iPhone, Ballesteros ofrece una mirada íntima de West, capturando momentos de su vida personal y profesional, como su fallida campaña presidencial de 2020, su lucha con el trastorno bipolar, y sus declaraciones antisemitas que le costaron múltiples contratos y aliados.

El proyecto, dirigido por Nico Ballesteros, sigue a Kanye a lo largo de seis años (de 2018 a 2024) y muestra una serie de momentos cruciales que marcaron su vida, desde sus luchas con la salud mental hasta sus escándalos públicos más recientes.

In Whose Name? es el documental no autorizado que ha generado gran expectación en torno a la figura de Kanye West, ahora conocido como Ye.

El documental se estrenó en cines selectos el 19 de septiembre de 2025. Actualmente, está disponible en cines de Estados Unidos, incluyendo cadenas como AMC Theatres, Regal Cinemas y Cinemark Theatres, señala elimparcial.com

Sin embargo, no se ha anunciado una fecha para su llegada a plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Este lanzamiento ha sido un tanto controvertido, ya que el documental no fue realizado con el consentimiento de Kanye West, quien en más de una ocasión ha expresado su deseo de controlar su narrativa.

Sin embargo, los realizadores aprovecharon la enorme cantidad de material filmado durante años de cercanía con el artista.

In Whose Name? no es un documental convencional; más que un relato formal de su carrera, ofrece una perspectiva cruda y sin adornos de los momentos más oscuros de la vida de Kanye.

Incluye escenas perturbadoras y reveladoras, como su rechazo a la medicación durante un momento crítico de su vida, y conversaciones tensas con figuras cercanas a él, como Kris Jenner y Michael Che.

Además, se incluyen escenas de Kanye en sus Sunday Services, donde la música y la espiritualidad se mezclan con las tensiones internas del artista.

El documental también ofrece una crítica a la industria y a la forma en que los medios manejaron su ascenso y caída, buscando dar un contexto más amplio a las acciones del rapero.

Por el momento, está disponible solo en cines selectos en Estados Unidos, y se espera que en los próximos meses se anuncien más fechas de estreno en otras ciudades.

No se ha confirmado aún su disponibilidad en plataformas de streaming, pero si te interesa ver esta mirada inédita sobre Kanye West, tendrás que acudir a las salas de cine en las ciudades principales.

El documental es una propuesta audaz para entender la vida de Kanye West desde un ángulo sin filtros, explorando tanto sus triunfos como sus controversias.

Si bien no está exento de críticas, su lanzamiento ha puesto en la mesa el debate sobre la libertad de los artistas para controlar su narrativa y la forma en que la industria del entretenimiento maneja a figuras tan complejas como Kanye West.