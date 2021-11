Karla Panini se defiende de las personas que la atacan

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo y no crean que no como, no crean que no vivo feliz y no crean que no hago mi vida. Mi vida está exactamente igual”.

Además de defenderse, también pidió que dejen de criticarla ya que todo lo que le dicen recae en sus hijos, así como a las hijas que tuvo su ahora esposo, Américo Garza, con la fallecida Karla Luna.

“Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, es sobre los niños”, dijo la comediante.

Por otra parte, la ex Lavandera no dudó en arremeter en contra de la familia de Karla Luna, quienes se encuentran en una disputa legal contra Américo Garza en la que aseguran no les permiten ver a la hijas que tuvo con Luna.