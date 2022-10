Karol G demostró una vez más ser una gran fan de los artistas mexicanos y esta vez se sumó a Grupo Firme en un concierto en el recinto Payne Arena, ubicado en Hidalgo, Texas (Estados Unidos).

La ahora pelirroja hizo su debut en el regional mexicano al entonar Ya supérame, la canción más conocida de Grupo Firme. Durante la presentación, las estrellas dejaban que el público se uniera a ellos y cantara al unísono los versos del coro.

Eduin Caz agradeció a Karol G por la invitación a su show, quien a su vez se dijo feliz contar con su presencia, de acuerdo con Infobae.com y milenio.com.

“Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí”.