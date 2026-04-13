Karol G celebra la cultura latina en el Festival Coachella 2026

“Soy Carolina Giraldo de Medellín, Colombia, y hoy soy la primera mujer latina en encabezar Coachella”, dijo. “Y estoy muy feliz y muy orgulloso de esto, pero al mismo tiempo, se siente tarde... Hubo tantos artistas latinos legendarios que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, dijo la cantante.

La artista entregó una celebración completa de la cultura latina, apoyándose en su época de Tropicoqueta, con un mariachi femenino, y Becky G y Wisin como invitados.

La cantante colombiana Karol G cerró el tercer día del Festival de Música Coachella, celebrado en Indio, California, con un espectáculo en el que interpretó distintos géneros musicales y con artistas invitados en escena.

Becky G fue una de las invitadas de Karol G en Coachella. ( )

Karol G presentó su show en el escenario principal del festival, en el primer fin de semana de conciertos y volverá a subirse a la tarima de Coachella como estrella principal en el concierto de cierre del festival, el domingo 19 de abril.

Si bien se estaba consciente de que sería un show histórico para la estrella colombiana, el público no estaba preparado para la ambiciosa puesta en escena de un show en el que cantó con muchos cambios de vestuario, efectos visuales y artistas invitados.

El concierto fue usado por Karol G para reivindicar a la cultura latina en Estados Unidos.

“Al mismo tiempo, esto es por mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos con ellos, yo estoy con mi comunidad latina. Estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia, un espíritu fuerte. No hacemos esto porque queramos sacar a todos, lo hacemos porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. Por favor, no se sientan asustados; siéntanse orgullosos. Levanten su bandera”, añadió la cantante.

La intérprete de “Bichota” y “Si antes te hubiera conocido” se subió a una guacamaya gigante animatrónica, cantó “Ese hombre es malo” con un grupo de mariachis integrado por mujeres, interpretó salsa de la vieja escuela y brilló con sus grandes éxitos de reguetón.

Además, se hizo acompañar en escena por Becky G (con quien cantó un tema que grabaron a dúo en 2022 y se volvió un gran éxito, “Mamii”), Mariah Angeliq, Wisin y Greg González, el guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien presentó una nueva canción.

Karol G inició su show en Coachella 2026 con “Latina Foreva” y lo cerró con uno de sus grandes éxitos, “Si antes te hubiera conocido” y antes cantó una versión de “Mi tierra”, de Gloria Estefan.