$!Karol G conquista las redes sociales con su disfraz de Emily de ‘El Cadáver de la Novia’

Una vez más, Karol G acaparó la atención en redes sociales, y es que la colombiana eligió a uno de los personajes más queridos de la temporada: Emily, de ‘El cadáver de la novia’, de Tim Burton, con lo que demostró ser una entusiasta de las celebraciones de Halloween.
La Bichota acompañó la sesión de fotografías, en las que luce como el querido personaje, con un video en el que muestra el proceso de elaboración del maquillaje y el disfraz.
Karol G se encuentra en medio de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour, con la que llegará próximamente a Monterrey, al Estadio BBVA, del 6 al 8 de noviembre, y al Estadio GNP Seguros, donde ofrecerá tres fechas más a partir del 14 de noviembre, señala vanguardia.com
Emily es la protagonista de El cadáver de la novia, cinta dirigida por Tim Burton y realizada con la técnica de animación stop motion. La película llegó a los cines el 23 de septiembre de 2005 y obtuvo una recaudación mundial aproximada de entre 117 y 118 millones de dólares, superando su presupuesto de 40 millones de dólares.