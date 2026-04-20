Karol G deslumbra en Coachella y anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G, nacida en Medellín, fue la encargada de cerrar el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California. Durante su presentación del domingo , confirmó el lanzamiento de su nueva gira mundial titulada ‘Tropicoqueta Tour’, lo que generó expectativa entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales. El anuncio se realizó al finalizar el show, cuando en las pantallas del escenario principal apareció el mensaje: “Nos vamos de tour”, oficializando su regreso a los escenarios internacionales.

En ese momento, Karol G se dirigió al público y expresó: “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, ratificando el inicio de una nueva serie de conciertos. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre fechas, países o venta de entradas. El anuncio señala el comienzo de una nueva etapa vinculada a su álbum ‘Tropicoqueta’, su más reciente producción. El anuncio del nuevo tour llega tras el éxito de la gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’ (2023-2024), con la que Karol G realizó más de 60 presentaciones en tres continentes y logró recaudar más de 313 millones de dólares y vender aproximadamente 2,3 millones de entradas, de acuerdo con datos de la industria musical.

Karol G compartió sus grandes éxitos.

La colombiana con Becky G.

Con Peso Pluma.