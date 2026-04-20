Karol G deslumbra en Coachella y anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G, nacida en Medellín, fue la encargada de cerrar el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California.
Durante su presentación del domingo , confirmó el lanzamiento de su nueva gira mundial titulada ‘Tropicoqueta Tour’, lo que generó expectativa entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales.
El anuncio se realizó al finalizar el show, cuando en las pantallas del escenario principal apareció el mensaje: “Nos vamos de tour”, oficializando su regreso a los escenarios internacionales.
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En ese momento, Karol G se dirigió al público y expresó: “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, ratificando el inicio de una nueva serie de conciertos.
Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre fechas, países o venta de entradas. El anuncio señala el comienzo de una nueva etapa vinculada a su álbum ‘Tropicoqueta’, su más reciente producción.
El anuncio del nuevo tour llega tras el éxito de la gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’ (2023-2024), con la que Karol G realizó más de 60 presentaciones en tres continentes y logró recaudar más de 313 millones de dólares y vender aproximadamente 2,3 millones de entradas, de acuerdo con datos de la industria musical.
La participación de Karol G en Coachella 2026 formó parte del cierre oficial del festival, que cada año reúne a algunos de los artistas más importantes de la industria musical internacional.
Durante su concierto compartió un repertorio extenso con canciones de distintas etapas de su carrera, además de temas de su álbum más reciente.
Karol G contó con la presencia de varios artistas invitados en el escenario principal, entre ellos Peso Pluma, con quien interpretó el tema “Qlona”, colaboración que generó reacción inmediata del público y destacó la conexión entre las escenas musicales de México y Colombia.
Con Becky G cantó la canción “Mamiii”, J Balvin y Ryan Castro, quienes participaron en un segmento del show.
El concierto integró varios estilos. Aunque el reggaetón fue la base, también hubo espacio para ritmos tropicales como el mambo, acompañados de cambios de vestuario con estética de carnaval, interpretaciones como “Tropicoqueta”, que marcaron una transición hacia sonidos más festivos e incluyó un momento dedicado a los clásicos del género, donde sonó “Gasolina” de Daddy Yankee, aun sin su presencia.
Además, acompañada de un mariachi integrado únicamente por mujeres interpretó el tema tradicional Son de la Negra.