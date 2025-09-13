Karol G lleva su música al Vaticano en un concierto histórico por la fraternidad humana

El espectáculo tuvo como escenario de fondo la majestuosa Basílica de San Pedro, ante miles de personas que llenaron la plaza vaticana. Los drones proyectaron imágenes inspiradas en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como las manos de Dios y Adán, así como el rostro sonriente del papa Francisco, creando un show visual impresionante.

La cantante, acompañada de figuras como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend, se convirtió en la estrella principal de este evento que marcó el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que se celebra en Roma.

La cantante colombiana Karol G llevó su música y su voz a la emblemática Plaza de San Pedro en el Vaticano, en un concierto poco común junto a otros artistas por la fraternidad humana.

El espectáculo iluminó el cielo romano con drones que recrearon obras de arte cristianas e incluso la imagen del difunto papa Francisco.

De esta manera, la plaza vaticana se transformó en un escenario al aire libre único, vibrando con una diversidad de géneros musicales que incluyeron pop, rap, góspel, música sacra y ritmos latinos de la mano de la ‘Bichota’, de cuerdo con informador.mx.

“El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy! Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro Y nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos! Gracias Abu que desde el cielo me diste la fuerza TE AMO!!!”, escribió horas después la colombiana en su cuenta de Instagram.

En el post, con fotos del evento, Karol G agraeció a Pharrell Williams, al maestro Andrea Bocelli por su generosidad y por darle un lugar tan grande en el que tal vez ni ella misma me veía, a su equipo de trabajo y al público.

“Gracias a todos los que estuvieron ahí con sus camisas, banderas y letreros, Nadie como ustedes. Y gracias Carolina. Gracias por ser tan genuina, gracias por tu fuerza , por tus sacrificios y dedicación... por tus ganas infinitas. Gracias por tu propósito y por tus intenciones... me sigues sorprendiendo cada día, nada pasa desapercibido desde que se haga con el alma y el corazón”.

Karol apareció ante el público vestida con un elegante vestido negro con pedrería y se arrancó con su tema ‘Mientras me curo del cora’, de su álbum ‘Mañana será bonito’.

Más tarde regresó al escenario para emocionar junto al tenor Bocelli con el clásico ‘Vivo por ella’.

Entre el público se pudo percibir las muestras de cariño hacia ella: banderas, camisetas y símbolos no solo de su país, sino también de distintos lugares de Latinoamérica... pues muchos habían acudido para ver precisamente a la estrella colombiana.

Muchos otros acudieron para escuchar a Bocelli, encargado no solo de inaugurar el concierto con su ‘Ave María’, oportuno tratándose de un lugar sagrado, sino también de organizarlo, con la colaboración de plataformas como ‘Disney+’ y ‘Hulu’, que lo retransmitieron.