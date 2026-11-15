Karol G pospone concierto del 15 de noviembre en CDMX

La cantante Karol G se presentó de forma exitosa los días 13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, conciertos en los que tuvo como invitadas a Thalía y a Belinda, respectivamente. Tras ofrecer dos noches seguidas de show, el tercero programado para este 15 de noviembre ha sido pospuesto.

Mediante un comunicado, la promotora del show informó que la cantante no se presentará hoy debido a temas de salud.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla. Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en estos momentos.”, informó OCESA.

La nueva fecha se realizará el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto y los boletos comprados para la fecha del 15 serán válidos. De igual forma pusieron la opción de reembolso, mismo que pueden hacer válido desde la aplicación de Ticketmaster.

Karol G logra dos shows llenos de emoción

Durante dos noches, la cantante originaria de Medellín ofreció shows llenos de momentos especiales para sus seguidores. En estos destacaron las invitadas de los días 13 y 14 que fueron Thalía, quien regresó a los escenarios luego de 10 años sin subirse a uno.

Eran exactamente las 10:26 de la noche en el Estadio GNP Seguros cuando el espectáculo de Karol G alcanzó su punto más emotivo: las pantallas gigantes proyectaron una vieja entrevista de su infancia en Colombia, donde una pequeña Carolina Giraldo confesaba sin titubeos: “Cuando sea grande quiero ser cantante como Thalía”. En aquel archivo, el entrevistador le preguntaba qué tema elegiría cantar de su ídola, y la niña respondía convencida: “Piel morena”.