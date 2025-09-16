$!Karol G, Sabrina Carpenter, Justin Bieber encabezan el cartel de Coachella 2026

El Coachella Valley Music and Arts Festival volverá al Emprime Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Este año, los nombres principales del cartel son Sabrina Carpenter programada para el día viernes 10, Justin Bieber para sábado 11 y Karol G para el domingo. El lineup de 2026 busca equilibrar artistas consagrados con nuevas propuestas. Entre los nombres más destacados figuran artistas como The Strokes, Iggy Pop, FKA Twigs, Major Lazer, Young Thug, Addison Rae, Laufey, Interpol y Disclosure.

En la parte electrónica, resaltan Anyma, con el estreno mundial de Aeden, y una presentación especial bajo el nombre Radiohead Kid AMnesia, que promete ser uno de los momentos más esperados del festival. Los boletos saldrán a la venta general a partir del 19 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas (hora del Pacífico) a través del sitio oficial de Coachella, señala elimparcial.com La edición 2026 confirma que Coachella mantiene su apuesta por la diversidad de géneros, sumando desde pop y rock hasta hip hop, reguetón, electrónica y propuestas experimentales.