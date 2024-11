$!Karol G se pronuncia ante críticas a su tema ‘+57’

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan; quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón; esas que me mueven, apasionan y por la que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, mencionó Karol G en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Cuando se dio a conocer el video del tema +57 , donde unieron sus voces los cantantes colombianos, Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, DFZM, Ovy On The Drums y Blessd, se desató de inmediato la controversia, debido a que se ha considerado una sexualización de las menores de edad.

Aseguró que está circulando información errónea y falsa. “Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso desde hace más de seis meses”, continuó.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente...Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento afectada y me disculpo de corazón”, dijo.