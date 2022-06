Karol G sorprende al cantar ‘Eres’ junto a Café Tacvba

La Arena Ciudad de México vibró con miles de voces que se unieron para entonar la romántica canción que la agrupación lanzó hace casi 20 años. Aunque el gran ausente de la noche fue Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, el público disfrutó al máximo la memorable colaboración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“He ido a tantos conciertos que a veces siento que ya no puedo sorprenderme más. Ver hoy a Karol G cantando Eres con parte de Café Tacvba en vivo es algo que definitivamente no ví venir. Qué hermosa es mi Bichota, que hermoso es el CafeTa, que hermosa es la música amigxs”. “La naturaleza está sanando”. “Ayer salió Café Tacvba a cantar Eres, y está por demás decir que más de 40k personas cantamos como desquiciados, sí, no me escondo”, fueron algunas comentarios en Twitter.