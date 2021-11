Karol G sufre caída en pleno concierto en Miami

La semana pasada, la compositora estuvo con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show Starring , donde anunció que hará un salto a la actuación.

“Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar. Tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso ”, aseveró la reggaetonera.

Sin embargo, no amplió la información respecto del personaje con el que se desenvolverá por vez primera como actriz, así como tampoco ahondó en el nombre o trama de la producción en cuestión.

Anteriormente, ya había manifestado su interés en la actuación. En febrero, la intérprete de Pineapple ya había dado cuenta de que entre sus quehaceres laborales también quería incluir el de la actuación. Fue así como en The Rockstar Show, de Nicky Jam había sentenciado: “Tengo muchos planes que no son la música ... No sé, la actuación y, en realidad, yo de actuando me sueño siendo la mala horrible de la película”.

Y agregó: “Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda ... Ese es el personaje que yo quiero hacer”.

En los Grammy Latinos 2021 , Karol G se quedó con un galardón. Se vistió con el título de ganadora a Mejor interpretación reggaetón por cuenta de una canción en particular, Bichota , que salió al mercado en octubre del año pasado.