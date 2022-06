Karol G y Anahí se unen para cantar ‘Sálvame’ de RBD

“Fue increíble ver cómo a pesar de muchos años de ausencia sigues brillando con tanta intensidad”, expresó Karol, quien es una gran fan de RBD. “Once años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste los míos. Me aceptaste y me sentí genial y especial”.

“Verte nuevamente ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque durante años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, intactos... Tenerte ahí no solo me hizo feliz, pero hizo felices a millones de nosotros. Tú y yo por siempre.”

En diciembre de 2020, Anahí y sus ex compañeros de RBD Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann se reunieron para un evento de reunión virtual llamado “Ser o Parecer”. Sin embargo, su última vez en concierto fue en 2011 con su gira Go Any Go.

“No puedo expresar con palabras lo que me diste; ¡un momento que llevaré en mi alma para siempre!” comentó la cantante en la publicación de Karol.

“¡Eres tan grande y tan único que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público! Todo su equipo es tan cariñoso que me hicieron sentir tan especial. ¡Tu energía es tan poderosa que llena el mundo de luz! ¡Por eso estás en ese lugar porque almas como la tuya merecen el mundo entero! ¡Gracias infinitas! Nunca olvidaré esto”.