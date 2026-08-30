Karol G y Bruno Mars lanzan colaboración musical ‘Still’

Karol G y Bruno Mars sorprendieron con “Still”, su primera colaboración musical, incluida en el nuevo álbum de la cantante colombiana. El tema, cantado completamente en inglés, ha captado la atención global por la novedosa unión de estas figuras.

La canción “Still” se integra en “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”, el reciente material discográfico de Karol G, publicado el 7 de agosto. Este sencillo aborda temas de amor, distancia y sentimientos que persisten tras una separación.

Esta colaboración marca un encuentro significativo al unir por primera vez a dos de los artistas más influyentes de la música pop y urbana internacional. La fusión de sus estilos busca ampliar la presencia global de ambos en nuevos mercados.

La interacción entre ambos cantantes ha alimentado el interés del público. Karol G publicó fotografías junto a Bruno Mars compartiendo diversos momentos, lo que generó miles de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Bruno Mars también contribuyó a la conversación al difundir material relacionado con la canción. En una de sus publicaciones, el artista utilizó un mensaje sobre enamorarse de una latina mientras sonaba “Still”, lo que incrementó la especulación de los fanáticos sobre una posible relación.

Sin embargo, hasta el momento, la única confirmación es su trabajo musical conjunto. Ni Karol G ni Bruno Mars han emitido declaraciones públicas que confirmen una relación sentimental más allá de lo profesional.

Con “Still”, la artista colombiana sigue explorando nuevos sonidos y expandiendo su alcance internacional. Por su parte, Bruno Mars añade una colaboración con una de las figuras latinas más relevantes de la actualidad musical.

El sencillo se posiciona como uno de los encuentros musicales más comentados. Este lanzamiento deja abierta la posibilidad de futuras colaboraciones o presentaciones conjuntas entre Karol G y Bruno Mars.