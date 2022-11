Kate del Castillo no desea tener hijos propios, ni adoptados

La vida de Kate del Castillo pareciera estar envuelta en algunos misterios, quizá por su forma de llevarla. La actriz siempre ha procurado mantener en reserva sus relaciones de pareja aunque tarde o temprano se cuelen algunos detalles que luego salen a la luz pública.

La intérprete de Teresa Mendoza en La Reina del Sur, confesó contundentemente que en sus sueños nunca estuvo el tener sus propios hijos, mucho menos adoptarlos, señaló el portal publimetro.com

“Si no quise tener propios voy a andar teniendo de alguien, nombre. Soy buena onda, pero no tanto”, dijo entre risas la actriz mexicana de 50 años.

Si bien, los padres de Kate del Castillo estarían contentos de tener una descendencia de ella, no ha sido un punto de honor para la exitosa actriz, y sobre este particular su familia está enterada desde hace mucho.

En una entrevista para la revista Jet Set, la actriz dijo que una de las razones por no haberle encargado a la cigüeña es por las malas experiencias que sus ex parejas le habían dejado.

“Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis ex parejas”, dijo la mexicana.

En su reciente conversación con Chiquis Rivera, Kate alzó la voz a nombre de las mujeres que no ven en la maternidad el máximo logro femenino.

“No sólo somos un cuerpo reproductivo. No somos solo ovarios, vagina y trompas de falopio. Nosotras somos más que eso”, dijo contundentemente.