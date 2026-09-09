$!Kate del Castillo se despide de su personaje de ‘La Reina del Sur’, tras 15 años de interpretarla

Después de más de una década dando vida a Teresa Mendoza, Kate del Castillo cerró uno de los capítulos más importantes de su carrera. La actriz mexicana terminó oficialmente las grabaciones de la cuarta y última temporada de La Reina del Sur y compartió un emotivo mensaje en el que no pudo contener las lágrimas. Desde el departamento en Colombia donde vivió durante gran parte del rodaje, Kate habló sobre lo difícil que es despedirse del personaje que la convirtió en un ícono de la televisión en español. “Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Hoy termino la cuarta temporada de La Reina del Sur y este lugar ya es parte de mí; ya me siento colombiana”, expresó la actriz.

En el video, Kate reconoció que pocos personajes ofrecen un viaje tan complejo para una actriz como el de Teresa Mendoza, la mujer que pasó de ser una joven sinaloense perseguida por el narcotráfico a convertirse en una de las antiheroínas más queridas de la ficción, detalla quien.com “Ha sido un honor interpretar a Teresa. Es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso y tan lleno de contradicciones; una antiheroína en todos los sentidos”, dijo. La actriz también dedicó unas palabras de agradecimiento al escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela homónima publicada en 2002, quien dio su aprobación para que ella encarnara al personaje desde la primera adaptación televisiva. “Gracias, Arturo Pérez-Reverte, por crear algo tan hermoso y por darme tu bendición para interpretar a uno de tus personajes favoritos. Espero haber estado a la altura”.