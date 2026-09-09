$!Kate del Castillo se despide de su personaje de ‘La Reina del Sur’, tras 15 años de interpretarla

Después de más de una década dando vida a Teresa Mendoza, Kate del Castillo cerró uno de los capítulos más importantes de su carrera. La actriz mexicana terminó oficialmente las grabaciones de la cuarta y última temporada de La Reina del Sur y compartió un emotivo mensaje en el que no pudo contener las lágrimas.
Desde el departamento en Colombia donde vivió durante gran parte del rodaje, Kate habló sobre lo difícil que es despedirse del personaje que la convirtió en un ícono de la televisión en español.
“Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Hoy termino la cuarta temporada de La Reina del Sur y este lugar ya es parte de mí; ya me siento colombiana”, expresó la actriz.
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Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo)
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En el video, Kate reconoció que pocos personajes ofrecen un viaje tan complejo para una actriz como el de Teresa Mendoza, la mujer que pasó de ser una joven sinaloense perseguida por el narcotráfico a convertirse en una de las antiheroínas más queridas de la ficción, detalla quien.com
“Ha sido un honor interpretar a Teresa. Es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso y tan lleno de contradicciones; una antiheroína en todos los sentidos”, dijo.
La actriz también dedicó unas palabras de agradecimiento al escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela homónima publicada en 2002, quien dio su aprobación para que ella encarnara al personaje desde la primera adaptación televisiva.
“Gracias, Arturo Pérez-Reverte, por crear algo tan hermoso y por darme tu bendición para interpretar a uno de tus personajes favoritos. Espero haber estado a la altura”.
Visiblemente conmovida, Del Castillo también agradeció a Telemundo, a los directores, al equipo técnico y a los actores que han pasado por la producción desde su estreno.
“Los que han pasado por aquí saben que nos hacemos familia. A cada uno le he aprendido millones de cosas y me han hecho mejor persona y mejor actriz”, afirmó.
Pero el momento más emotivo llegó cuando habló del público que convirtió a Teresa Mendoza en un fenómeno internacional.
“Lo que me da más coraje es que ya nadie me va a volver a decir ‘Mi reina’. Son lágrimas de gusto, de nostalgia y también de cansancio. Gracias por seguir a La Reina del Sur durante todos estos años”.
Telemundo confirmó desde el inicio de la producción que esta será la temporada final de la serie, cuyo estreno está previsto para 2027. La nueva entrega retoma la historia años después de que Teresa construyera una vida aparentemente tranquila en Madrid junto a su hija Sofía y su inseparable aliado Oleg, hasta que una tragedia la obliga a regresar a México para enfrentarse a una red criminal ligada al tráfico de fentanilo.
Además de Kate del Castillo, regresan actores como Patricia Reyes Spíndola, Lincoln Palomeque, Cuca Escribano, Alejandro Calva, Isabella Sierra y Kika Edgar, mientras que el actor español Daniel Grao se incorpora como una de las nuevas figuras del elenco.
Cuando La Reina del Sur debutó en 2011, la serie rompió récords de audiencia para Telemundo y transformó a Teresa Mendoza en uno de los personajes femeninos más influyentes de la televisión hispana.
La historia, basada en la novela de Pérez-Reverte, trascendió fronteras y consolidó a Kate del Castillo como una figura internacional, dando pie a una franquicia que se ha extendido por cuatro temporadas y múltiples países de rodaje.