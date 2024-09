La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció públicamente, acompañada de su familia, tras superar el cáncer que la aquejaba y completar el tratamiento con quimioterapia.

Middleton y el príncipe William fueron vistos cuando iban a la iglesia acompañados del rey Carlos III y la reina Camila.

Pocas veces se ha visto a la princesa desde que anunció que padecía cáncer el pasado mes de marzo. Desde entonces, ha estado prácticamente apartada de la vida pública y centrada en su proceso de recuperación.

Tan solo ha asistido a dos grandes citas: la celebración de Trooping The Colour, el 16 de junio, donde se homenajeó al monarca con motivo de su cumpleaños; y la gran final de Wimbledon, el 14 de julio, puesto que ella es la patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Recientemente, la princesa de Gales compartió un emotivo video, en el que dice que los últimos meses fueron duros y que esta complicada prueba la hizo reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida.

“La vida, tal como la conoces, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una forma de navegar las aguas tormentosas y los caminos desconocidos”, mencionó.

Este fin de semana la familia real fue vista cerca de su mansión en Balmoral, Escocia, en automóvil que, según la prensa de Londres, manejaba la princesa.

Se trató de una reunión sobre la infancia en el Castillo de Windsor, un compromiso que marca su regreso al trabajo.

La esposa del príncipe William, heredero al trono británico, apareció en una publicación, llamada Court Circular, que hace las veces de registro oficial de compromisos de la familia real.

“La princesa de Gales (...) asistió a una reunión sobre la primera infancia en el Castillo de Windsor”, al oeste de Londres, indicó el registro, informando del acto que, según varios medios británicos, supone la primera actividad de Kate desde que el 9 de septiembre anunció que había terminado la quimioterapia contra el cáncer.