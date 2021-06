Kate Winslet pidió no editar su cuerpo en una escena de intimidad

Kate Winslet puso todo su empeño en interpretar a Mare Sheehan y no quería que se editara nada de ella. La actriz, de 45 años, relató que se enfrentó al director de “Mare of Easttown”, Craig Zobel, para que dejara su cuerpo al natural en una escena de intimidad entre su personaje y el del actor Guy Pearce, esto de acuerdo con información de Infobae.

En una reciente entrevista al diario New York Times, Winslet afirmó que le exigió al director de la exitosa miniserie de HBO para que este no eliminara digitalmente un plano en el que la actriz estaba semidesnuda y se le veía su panza. Cuando Zobel le comentó sus planes, ella se opuso tajantemente. “¡Ni se te ocurra!”, le contestó la ganadora del Oscar por “The Reader”.

Winslet también pidió, en dos ocasiones, eliminar cualquier retoque por Photoshop de los carteles promocionales del programa porque estaba demasiado editada para su gusto. “Me decían ‘Kate, en serio, no puedes’, y yo les dije: ‘Chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado del ojo, por favor devuélvanlas todas’”, declaró la actriz al medio.

Winslet, que lleva años luchando por conseguir un cambio de mentalidad en la industria, tenía claro que haría lo que fuera por dar vida al personaje de Mare de una forma realista, con sus imperfecciones y manías. La actriz relató en la entrevista cómo trabajó con el equipo de vestuario y maquillaje para reflejar la complejidad del personaje.

La estrella quiso darle la mayor autenticidad a Mare, una detective de mediana edad, así que pidió al departamento de vestuario que diseñaran ropa poco favorecedora y al de peluquería y maquillaje le pidió que el peinado fuese propio de una mujer real, del día a día, que está centrada en su trabajo. Además también reclamó que el make-up fuera mínimo y que llevase la cara lavada en casi todas las escenas, en pos de darle mayor veracidad.

La actriz dijo además que el equipo usó una iluminación especial para hacer que su piel se viera más apagada.

“He interpretado a Mare como la mujer de mediana edad que soy (cumpliré 46 en octubre), supongo que es por eso que la gente se ha conectado con este personaje de la forma en que lo ha hecho, porque claramente no hay filtros”, explicó la protagonista de “Titanic.

“Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos un poco hambrientos de eso”, continuó la actriz británica, que le dio muchas vueltas a este personaje, incluso hasta el punto de asegurar que ha sido el más exigente de su carrera.

La serie que, por el momento, solo cuenta con una temporada es un thriller creado y escrito por Brad Ingelsby. La actuación de Winslet ha sido aclamada por la prensa especializada y su nombre ya suena como favorito en la próxima temporada de premios de Hollywood.

“Me encantaría volver a interpretar a Mare”, declaró Winslet al medio especializado TVLine cuando le preguntaron por una segunda temporada. “La extraño. Realmente lo hago. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan escandalosa, adorable, brillante y real. Me encantaba interpretarla”.

Consultado sobre una segunda parte, Zobel declaró que “es un personaje asombroso, así que estaría emocionado de ver” una segunda temporada. Pero agregó: “También me gusta como miniserie”. En tanto, Ingelsby se sinceró con Entertainment Tonight y señaló que inicialmente él concibió la producción como un programa de una sola temporada. “Sólo quisiera volver a ‘Mare of Easttown’ si tuviera una historia que me pareciera genial y que pudiéramos darle al público lo que quiere. Entonces, por ahora no tengo nada”.

De todos modos, Ingelsby enseguida abrió la puerta a la posibilidad de una segunda temporada: “Si sintiera que puedo darles una gran temporada o una gran segunda historia, sin dudas lo haría. Sin embargo, quién sabe si eso ocurrirá”