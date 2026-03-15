Katy Perry pierde batalla legal en Australia por el uso de su nombre

La diseñadora australiana Katie Perry ganó una larga batalla legal por el uso de su nombre comercial frente a la cantante Katy Perry, tras casi 17 años de disputa judicial en Australia.

El Tribunal Superior de Australia determinó que la marca registrada de la diseñadora no viola las leyes de propiedad intelectual ni genera confusión con la estrella del pop, sin importar que la artista ya fuera famosa cuando el nombre fue registrado.

De acuerdo con la sentencia, la diseñadora, cuyo nombre de nacimiento es Katie Perry, solicitó registrar ese nombre como marca comercial en abril de 2007 para su marca de ropa en Sídney, en un momento en el que aún no tenía conocimiento de la cantante estadounidense Katy Perry.

Meses después, en septiembre de 2008, presentó formalmente la solicitud para comercializar prendas bajo la etiqueta Katie Perry, poco después de que la artista lanzara su exitoso sencillo “I Kissed a Girl”, tema que impulsó su fama a nivel internacional.