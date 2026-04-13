Katy Perry sorprende en Coachella al aparecer con Justin Trudeau

Lejos de los reflectores del escenario, se vio a Perry bailando, riendo y participando en la dinámica del evento, siempre acompañada por Trudeau.

Su aparición junto al ex primer ministro de Canadá, caminando juntos, conviviendo de manera cercana y disfrutando de distintas presentaciones, despertó reacciones en redes sociales.

Lejos de un show propio, la artista optó por mezclarse con el público, compartir momentos en redes sociales y documentar su experiencia en uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Durante el fin de semana, Perry fue vista recorriendo el festival en Indio, California, disfrutando de los conciertos como una asistente más.

Katy Perry fue captada en Coachella 2026 acompañada de Justin Trudeau, durante la actuación de Justin Bieber.

El vínculo entre Perry y Trudeau, que se remonta a julio de 2025, ha generado curiosidad desde sus primeras apariciones públicas, pero es esta reciente exposición la que ha consolidado su relación ante la opinión pública. En los contenidos compartidos, la cantante deja claro su entusiasmo por las presentaciones musicales, en especial por la actuación de Justin Bieber, uno de los artistas más esperados del cartel.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Roar compartió una serie de videos y fotografías en las que dejó ver lo mucho que ella y su novio disfrutaron de las presentaciones, especialmente del show de Justin Bieber, del cual Katy se declaró como fan.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la imagen desenfadada del exmandatario canadiense, quien se integró completamente al ambiente del festival. Vestido con jeans, camiseta blanca, zapatillas deportivas y gorra, Trudeau se mostró como un asistente más, disfrutando incluso de comida típica del evento.

En otra foto, se dejan ver tomados de la mano recorriendo los alrededores del festival, como una de tantas parejas que acudieron.

El momento más comentado llegó con un video en el que ambos aparecen compartiendo durante la presentación de Bieber. Perry se graba sonriente mientras Trudeau baila detrás de ella, en una escena que ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores comentaron las publicaciones, destacando la química entre ambos y celebrando esta inesperada relación.

“Amo ver a Katy y JT juntos”, “Como canadiense amo mucho ver esta historia de amor”, “Justin y Katy juntos son lo más tierno”, “KP y JT en Coachella es tan del 2010, la nostalgia se siente real”, fueron algunos de los mensajes.