Katy Perry y Justin Trudeau desfilan en alfombra como pareja por primera vez

Katy Perry y Justin Trudeau desfilaron juntos por primera vez en el Festival de Tribeca, en el BMCC Theater de Nueva York, donde la cantante presentó su documental Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris.

Por primera vez desde que empezaran a salir en verano de 2025, el ex primer ministro canadiense acompañó a su novia en la alfombra roja, donde ambos protagonizaron un romántico posado en el que compartieron abrazos, risas y otros gestos de cariño.

Se trató de la primera aparición pública de la pareja en un evento de alto perfil, más allá de las interacciones en redes sociales y de su presencia conjunta en espacios informales, como ocurrió en el festival Coachella semanas atrás, señalan medios estadounidenses.

People y Cosmopolitan destacaron que esta aparición no solo disipó rumores, sino que marcó el inicio de una etapa de mayor visibilidad para la pareja, que ya venía generando especulaciones desde el año anterior.

La integración en las familias de ambos y la participación activa en eventos públicos elevaron el perfil de una relación que, hasta ese momento, había transitado entre la discreción y el seguimiento de la prensa internacional.

El debut en Tribeca no solo consolidó la relación ante la opinión pública, sino que también posicionó a Perry y Trudeau como una de las parejas más observadas en la intersección entre la cultura pop y los escenarios políticos globales.

La confirmación de su romance, tras meses de rumores y apariciones reservadas, sumó un nuevo capítulo al fenómeno de las parejas internacionales que logran captar la atención más allá de sus respectivas trayectorias.