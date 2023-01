Kelly Osbourne da a luz a su primer bebé

Fue la madre de Kelly, Sharon Osbourne, quien dio a conocer la noticia de que su hija ya había dado a luz, pero no mencionó la fecha ni cómo ocurrió ese momento especial para la familia en general. “Ella lo ha hecho, sí”, sentenció la presentadora de 70 años.

No obstante, afirmó que los nuevos padres están haciendo un excelente trabajo y que la cigüeña los había consentido con un niño, a quien llamarán Sidney, según lo reveló el pasado 3 de enero en el programa británico The Talk.

Sharon Osbourne también dijo que Kelly y Sid Wilson están felices con su bebé, además de que se encuentran entusiasmados por la llegada del pequeño. “Son]tan, tan geniales. Tan geniales”, mencionó y luego añadió que todavía no dejarán que salga una foto de su hijo. “Ella no dejará que una imagen salga de él. No, y estoy muy orgullosa de ella”.

En su momento, el famoso papá de Kelly, Ozzy Osbourne, demostró lo feliz que se encontraba de que su hija estaba a punto de convertirse en mamá, incluso, él llegó a revelar ante las cámaras el sexo de bebé, a lo que la nueva mamá dijo en octubre a ‘Entertainment Tonight’ que su padre estaba sumamente feliz porque era el primer niño de toda la familia.