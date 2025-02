Kendrick Lamar estará este domingo en el show del medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl LIX, que se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, tendrá como protagonista del show del medio tiempo al aclamado rapero Kendrick Lamar.

El espectáculo del medio tiempo comenzará alrededor de las 17:00 horas (horario Sinaloa) después de la primera mitad del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Lamar será acompañado por la cantante de R&B SZA, con quien ha colaborado en éxitos como “All the Stars” y “Doves in the Wind”.