$!Kenia Os cancela su presentación en Premios Juventud por contagio de Covid-19

Tan solo faltan unas horas para que comiencen los Premios Juventud, los reconocimientos que la cadena estadounidense Univision otorga a lo mejor de la música hispana, y grandes estrellas de América Latina ya se encuentran en Puerto Rico preparando los últimos detalles de sus presentaciones. Tal es el caso de Kenia Os, quien lamentablemente tuvo que cancelar el número musical que tenía programado con CNCO debido a que está contagiada de Covid-19.

La intérprete mexicana compartió la desafortunada noticia con sus casi 14 millones de seguidores en Instagram. Según explicó en el video que subió en sus historias, durante la mañana del pasado martes 19 de julio se sometió a una prueba de antígenos como medida de precaución previo a los ensayos de la ceremonia y tras varios minutos de espera el personal médico le confirmó que está contagiada, por lo que debe permanecer en aislamiento y reposo, citó Infobae.

“Estaba super feliz y hoy me hicieron la prueba para ir a los ensayos y salí positiva a Covid”.

La intérprete de Llévatelo, Mentiroso y Morir de amor confesó que hasta el momento sus síntomas no superan un ligero dolor de garganta y un poco de tos. Sin embargo, confesó que se siente muy triste no solo porque no podrá deleitar al público de Puerto Rico con su voz, sino porque dejará solos a Joel, Erick, Christopher, Zabdiel y Richard -integrantes de CNCO-, con quienes iba a cantar Plutón, colaboración que lanzaron hace unos días.