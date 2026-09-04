Kenia Os conquista los Premios Juventud con homenaje a María Félix

La cantante ganó en la categoría Girl Power por su colaboración “Fifty Fifty”, que interpreta junto a la española Lola Índigo, consolidando así el impacto que ha tenido su música entre el público joven y en las plataformas digitales.

Kenia Os no solo celebró un nuevo reconocimiento a su trayectoria, sino que también llevó hasta la alfombra roja de los Premios Juventud 2026, un homenaje a una de las grandes figuras de la cultura mexicana.

Para la alfombra roja, la mazatleca apostó por una imagen inspirada en María Félix, una de las máximas divas del cine mexicano. Kenia lució un vestido rojo diseñado por el también mazatleco Joaquín, acompañado de joyería del español Espinosas.

El atuendo llamó la atención por su elegancia y por recuperar elementos asociados con la imagen de “La Doña”, adaptados al estilo contemporáneo de la intérprete sinaloense.

Pero la noche todavía tenía una sorpresa musical. Kenia Os compartió el escenario con Xavi para presentar en vivo “Malas Mañas”, colaboración que forma parte de la nueva etapa musical de ambos artistas.

La presentación permitió que el público de los Premios Juventud escuchara por primera vez en directo el tema, que ha generado expectativa desde el anuncio de la colaboración.

“Malas Mañas” representa además un nuevo encuentro entre dos de las voces jóvenes que han encontrado un espacio importante dentro de la música en español y que han conectado especialmente con las nuevas generaciones.

Con el reconocimiento por “Fifty Fifty”, su presentación junto a Xavi y un look que rindió tributo a María Félix, Kenia Os cerró una noche en la que la música, la moda y sus raíces mazatlecas estuvieron presentes.

La intérprete continúa así sumando momentos destacados a una carrera que la ha llevado de los escenarios digitales a convertirse en una de las figuras femeninas con mayor presencia dentro del pop mexicano actual.