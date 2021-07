Kenia OS es tendencia con el estreno ‘Toketeo’ a dueto con Guetto Kids

“Gracias Toketeo un millón, hoy estaré reaccionando a sus tiktoks y trends”, festejó Kenia Os en sus redes el millón de vistas.

Este éxito se suma al de hace una semana donde Kenia Os fue galardonada como la Influencer del Año con el premio Ícono Miaw, en los MTV MIAW 2021, donde además fue la presentadora estelar en compañía de la cantante Kaliuchis.

Por si fuera poco, esta misma semana Kenia Os lanzó su marca de maquillaje, y lo hizo con tres labiales que ya están a la venta, el primer día que se lanzó su página web donde está disponible su mercancía sus seguidores tumbaron la página con la demanda, siendo este otro éxito.

“Mi marca nace en el año 2018 en un boceto, en una hoja en blanco como un pequeño sueño. Hoy es una realidad. A lo largo de mi carrera siempre me ha gustado demostrar a través de mí creatividad mis ideas más locas y siempre ser yo misma, ya que siempre me sentí diferente o rara. Hoy me doy cuenta que eso es hermoso y que muchas personas se enamoraron de mi personalidad. Te invito a que te atrevas y dejes a un lado tus miedos y vayas por tus sueños. Siempre siendo tú mismo. Espero y disfrutes tanto estos productos como yo lo he hecho a través de estos meses. Te amo gracias, por tanto”, escribió Kenia Os sobre su marca de maquillaje.

Al mismo tiempo Kenia Os participa en el reality Bake Off México, donde presume sus dotes culinarios, este programa está disponible en HBO.

El nombre de la influecer suena junto al de elenco conformado por Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez “Cositas”, Sandra Itzel, Omar Fierro, Giovanna Romo, Roberto Carlos, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara y Gabriel Coronel.