Kenia Os rompe en llanto durante concierto

La cantante Kenia Os se mostró conmovida durante una presentación en Monterrey y en videos compartidos por asistentes en redes sociales, se observa llorando mientras se encontraba sobre el escenario frente a miles de personas.

Las imágenes se viralizaron en pocas horas y desataron una ola de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios relacionaron el momento con una posible crisis en su relación con Peso Pluma, otros defendieron que se trató únicamente de una reacción emocional derivada del éxito que vive actualmente en su carrera, señala elimparcial.com

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones sobre una posible ruptura o conflicto sentimental.

Pese a las especulaciones que circulan en redes sociales, no existe información oficial que confirme una separación entre Kenia Os y Peso Pluma.