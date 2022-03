Kenia Os y Chucho Rivas formarán parte del festival Tecate Emblema

En el 2020 se canceló el festival de música Tecate Emblema y el año pasado también porque seguían altos los contagios por Coronavirus, pero este 2022 regresa con cartel muy variado en el que se incluyen a dos sinaloenses.

Y es que a finales de enero se anunció el cartel principal y trascendió que la cantante e influencer Kenia Os formaría parte de este festival, pero ahora, se dio a conocer que también estará el rosarense, Chucho Rivas como parte del elenco que se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Fue la misma organización de Tecate Emblema la que anunció a través de una fotografía que Chucho Rivas estará como parte del elenco, “ahí te veo para romperla en grande”, escribieron.

El cantautor sinaloense compartió su felicidad con sus seguidores y anunció “voy a tocar por primera vez en mi vida en un festival”, además prometió dar el mejor show de su historia.

El line up de Tecate Emblema está conformado por artistas como Backstreets Boys, Gwen Stefani, Kali Uchis, Chvrches, Little Simz, Bratty, The Kid Laroi, Morat, Sebastián Yatra, Danna Paola, Diplo, Galantis, Becky G, Carly Rae, Diplo, Oliver Tree, Kenia Os, Cami, Fuego y muchos más.

Ocesa informó que las personas que hayan adquirido entradas para la edición 2020 podrán acceder con los mismos boletos. Mientras que la venta general de boletos comenzó el 3 de febrero.

Regresan los Backstreet Boys

A tan solo dos años y una pandemia de por medio, este evento musical marca el regreso de Backstreet Boys a México. Su último concierto en la Ciudad de México fue en 2020 en el Palacio de los Deportes; el 23 de marzo de 2001 se realizó su primer concierto en ese país, que por cierto fue el primer lugar de habla hispana que visitaron.

Este festival también marca el regreso de Carly Rae Jepsen al país. En sus redes sociales, la cantante y popular compositora de éxitos como Call me maybe, Good time o I really like you compartió la noticia: “México, estoy emocionada de anunciar que estaré actuando en Tecate Emblema el fin de semana del 13 y 14 de mayo. Tantos espectáculos emocionantes ocurriendo este año y no puedo esperar a que estemos todos juntos de nuevo. ¡Boletos en preventa el 1 de febrero!”, escribió.