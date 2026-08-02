Kenia OS y Lola Índigo compiten por Premio Juventud con ‘Fifty Fifty’

La mancuerna musical entre Kenia OS y Lola Índigo continúa cosechando éxitos, ya que su colaboración “Fifty Fifty” fue nominada a los Premios Juventud 2026 en la categoría Girl Power, reconocimiento que distingue a las colaboraciones femeninas más destacadas de la música latina durante el último año.

El tema, lanzado como parte del más reciente proyecto discográfico de la cantante originaria de Mazatlán, logró una buena respuesta en plataformas digitales gracias a la combinación del pop urbano con ritmos electrónicos y la química artística entre ambas intérpretes.

La colaboración también fortaleció el vínculo musical entre México y España, consolidando a Kenia OS como una de las artistas mexicanas con mayor proyección internacional.

La categoría Girl Power reúne algunas de las colaboraciones femeninas más importantes del momento, por lo que la nominación coloca a Kenia OS y Lola Índigo entre las propuestas favoritas del público latino.

La edición 2026 de Premios Juventud marcará un hecho histórico al celebrarse por primera vez fuera del continente americano. La ceremonia tendrá lugar el 3 de septiembre en Marbella, España, y será transmitida por Univisión.

Las votaciones permanecen abiertas a través del sitio oficial de la premiación.Mientras espera el resultado de la gala, Kenia OS mantiene una intensa agenda de presentaciones.

La cantante llegará el próximo 8 de agosto a Rosarito, Baja California, como parte de su gira Pink Aura Tour, espectáculo con el que ha recorrido escenarios de México, Estados Unidos y Latinoamérica, consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera.