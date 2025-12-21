Espectáculos
Kenia Os y Peso Pluma regalan juguetes en Los Ángeles

Los artistas mexicanos decidieron ser Santa Clos por un día en Los Ángeles, California
Noroeste Redacción |
21/12/2025 15:11

Una de las parejas del momento, Peso Pluma y Kenia Os, han decidido regalar algunos juguetes en un supermercado de Los Ángeles.

Esto lo realizaron en un supermercado que realiza eventos comunitarios para la población latina de la ciudad californiana.

Los cantantes estuvieron presentes en la ciudad de Whittier, California. Ambos se convirtieron en Santa Clos y estuvieron por un largo rato conviviendo con sus fans y con los niños.

Desde temprano, Peso Pluma y Kenia Os compartieron la ubicación del supermercado para que los padres de familia llevaran a sus hijos por un presente.

Esto ocurre a unos días de que el cantante de corridos tumbados comparta, junto a Tito Double P, su álbum colaborativo Dinastía que saldrá este 25 de diciembre.

