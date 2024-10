El actor y director de cine Kevin Costner se sumó a los esfuerzos humanitarios para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton.

Junto a su banda Modern West, Costner lanzó una nueva canción titulada “Find Your Way”, cuya recaudación será destinada de manera íntegra a la organización benéfica Hope Force International, dedicada a brindar asistencia en zonas afectadas por desastres naturales.

Costner destacó a través de Instagram la importancia personal que la música ha tenido en su vida y cómo espera que su nueva composición tenga un impacto similar en quienes atraviesan momentos difíciles.

“He pasado por temporadas de oscuridad en las que me aferré a las letras de canciones que realmente me ayudaron a salir adelante”, escribió el actor, expresando su deseo de que “Find Your Way” sirva como un refugio emocional para quienes “pierden la esperanza” en medio de la adversidad. Este tema es el primero que la banda ha publicado en más de cuatro años.

Los versos del tema, dice, son un mensaje de aliento.

“Cuando la oscuridad te alcance, y las estrellas en el cielo te abandonen, y no haya refugio durante días y días, espero que siempre encuentres tu camino”.