Kevin Federline publica videos de Britney Spears gritándole a sus hijos

De nueva cuenta, Britney Spears se encuentra en la polémica, pues su ex esposo Kevin Federline publicó una serie de videos en el que la cantante le está gritando a sus hijos, Sean y Jayden. Las imágenes se han vuelto virales en las plataformas digitales, y han dividido opiniones entre los fanáticos de la cantante.

Este jueves, la ex pareja de Britney compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos antiguos que supuestamente fueron captados por sus hijos. En ellos, exhibe a Spears, quien recientemente llamó a sus primogénitos “odiosos”, algo que desató la furia de Federline, quien inmediatamente los defendió.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”, escribió Federline al publicar los clips que después borró.

A pesar de que Kevin eliminó el contenido, varios sitios y redes sociales retomaron los videos, y ahora se encuentran en internet. En uno de los clips, se puede ver como la intérprete de Oops...I did it again entra al cuarto de uno de sus hijos y comienza a llamarle la atención.

“Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?”, se escucha decir a la cantante.