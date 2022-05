$!Kevin Spacey es acusado en el Reino Unido por agresión sexual a tres hombres

Por su parte, el teatro Old Vic de Londres, ofreció disculpas después de revelar que había recibido hasta veinte quejas contra el actor por comportamiento inadecuado.

Kevin Spacey , protagonista de películas como Belleza Americana y la serie House of Cards , galardonado con dos Óscar, fue objeto de varias denuncias en Estados Unidos por acoso y agresión sexual en 2017.

Presuntamente los delitos fueron cometidos cuando el actor dirigía uno de los teatros más históricos de Londres, el Old Vic.

Por su parte, Kevin Spacey emitió un comunicado en respuesta diciendo que no recordaba el encuentro, pero se disculpó.

En diciembre de 2018, Spacey publicó un video en diciembre en el que habló sobre las acusaciones de abuso sexual, metido en el personaje como “Frank Underwood” de House of Cards.

“No creerían lo peor sin pruebas, ¿verdad? No se apresurarían a emitir juicios sin hechos, ¿verdad? ¿Lo hicieron? No, no ustedes. Son más inteligentes que eso”, decía Spacey en la grabación a través de sus redes sociales.

En noviembre del 2021, se notificó Spacey deberá pagar al estudio detrás de House of Cards más de 30 millones de dólares debido a las pérdidas ocasionadas por su despido por conducta sexual inapropiada.