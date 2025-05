Kieran Culkin será Caesar Flickerman en ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’

Kieran Culkin se une a la saga The Hunger Games: Sunrise on the Reaping interpretando a Caesar Flickerman, el carismático presentador de los Juegos del Hambre. Esta nueva película explora los eventos que ocurrieron casi 25 años antes de la historia original, enfocándose en el personaje de Haymitch Abernathy durante el cincuenta aniversario de los Juegos, conocido como el Segundo Cuarto Quell.

Caesar Flickerman es un personaje importante en la franquicia de Los Juegos del Hambre, conocido por ser el presentador de los sangrientos eventos que Panem ha convertido en espectáculo.