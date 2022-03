$!Kim Kardashian está oficialmente soltera otra vez

La rotundidad más absoluta se produjo cuando contestó que quería volver a cambiar su nombre: dijo claramente que sí. También respondió afirmativamente cuando el juez le preguntó si hubo una ruptura en el matrimonio. Después de que el juez leyera las preguntas y le dijera que ahora había recuperado su soltería, Kim sonrió, declararon fuentes presentes en la vista.

La nueva abogada de West, Samantha Spector, a quien contrató en el último minuto después de despedir a su abogado anterior en menos de 24 horas de la audiencia, dijo que su cliente multimillonario no tenía problemas con que Kardashian recuperara su nombre. Se mostró más preocupado por su bienes e intereses. Spector dijo, en nombre de West, que el rapero de All of the Lights quería asegurarse de que su confianza estuviera protegida.

Separados, pero con diferencias económicas

La abogada de Kardashian, Laura Wasser, se opuso a que se congelara el fideicomiso de su cliente. Argumentó que la magnate de los reality shows usa el fideicomiso para su negocio. El juez se puso del lado del equipo de Kardashian en este tema.