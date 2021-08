Kim Kardashian se viste de novia junto a Kanye West

Con un vestido de novia, atuendo de Balenciaga Haute Couture, Kardashian hizo su aparición durante el tema No child left behind. Lo ocurrido fue en Chicago, lo cual despertó rumores de una posible reconciliación.

Kim Kardashian sorprendió al mundo entero al demostrar su apoyo de una forma peculiar a su ex esposo Kanye West, esto durante una de las presentaciones de Donda , el reciente material discográfico del rapero.

La socialité caminó por el escenario con un vestido blanco y un velo que cubría su rostro, mientras la melodía de una boda sonaba.

La protagonista del programa Keeping up with the Kardashians, ha participado en los tres eventos que West ha realizado para presentar su disco y ha dejado claro que el rapero siempre será familia para ella.

Durante el mismo evento de Chicago hubo un par de polémicas participaciones, ya que estuvo presente el rapero DaBaby, quien está en medio de una controversia luego de varios comentarios homofóbicos, misóginos y serofóbicos que realizó en un concierto.

Además fue Marilyn Manson quien también estuvo presente, el cual ha estado envuelto en situaciones delicadas debido a que varias mujeres lo acusaron de comportamiento sexual inapropiado y abuso físico, entre otros.