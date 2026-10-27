Kim Kardashian y Sarah Paulson visitarán México, para promover la serie ‘Todo Vale’

Aunque Kim Kardashian y su familia son asiduas a viajar a destinos turísticos de México, será en los próximos días cuando la estrella de televisión llegue a la Ciudad de México, pero esta vez para promocionar la segunda temporada de la serie Todo Vale, junto a sus compañeras de elenco Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.
La noticia la dio a conocer el propio elenco hace apenas unos días, cuando, a través de un video en Instagram, anunció que visitaría Los Ángeles, Roma, Ciudad de México y Nueva York.
Y en ese orden, la ruta ya está marcada, luego de que precisamente el fin de semana la dueña de SKIMS posara durante el Festival de Cine de Roma, en Italia, junto a su madre y sus compañeras de la serie, señala vanguardia.com
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La llegada de estas celebridades forma parte de la promoción de la serie que protagonizan bajo la dirección de Ryan Murphy, quien también está detrás de American Horror Story, producción con la que Sarah Paulson se consolidó como un ícono de Hollywood.
Aunque no se ha confirmado la fecha específica, la creadora de contenido Lissett Garduño dio a conocer que el evento es coordinado por Disney+ México, lo que representaría un impulso importante para la serie.
Todo Vale cuenta la historia de las abogadas del despacho Grant, Ronson & Greene, interpretadas por Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close.
El estreno de la serie está programado para el próximo 4 de noviembre en Disney+, a nivel internacional. La primera temporada acumuló más de 3.2 millones de reproducciones a nivel mundial durante sus primeros días, convirtiéndose en el mayor estreno de una serie original de Hulu, pese a las críticas negativas que recibió y a su calificación del 6 por ciento en Rotten Tomatoes.