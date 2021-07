A través de su cuenta de Instagram escribió un post dedicado a su primogénita con motivo de su cumpleaños en donde destacó:

“La única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca”, dijo.

“Tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”.

Loaiza señaló que su hija Kima Sofía es una gran bendición y prometió nunca fallarle y por ello finalizó su post con la frase: “Siempre juntas”.