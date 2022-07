$!Kimberly Loaiza lleva su talento al escenario principal de Tomorrowland

No obstante, Kimberly Loaiza llegó al escenario principal de Tomorrowland gracias a los carismáticos y populares DJ’s Dimitri Vegas & Like Mike, quienes en más de una ocasión han revelado su admiración, respeto y cariño por el talento mexicano.

Fue así como Loaiza salió al escenario principal del aclamado festival de música electrónica luciendo un atuendo ajustado en color negro y con la bandera de México en alto. Sonriente y con una actitud enérgica, Kimberly Loaiza interpretó junto al dúo de Dj’s su más reciente colaboración llamada Fuego; cabe mencionar que ese es el segundo tema que la influencer realiza a lado de Dimitri Vegas & Like Mike pues en 2020 ya habían lanzado el sencillo Do it!

La edición de este 2022 de Tomorrowland se realizó, como es costumbre, en Bélgica, a miles de kilómetros del país de origen de Kimberly Loaiza, no obstante, eso no impidió que sus millones de fanáticos y seguidores le mostraran su incondicional apoyo por lo que en redes sociales no tardó en viralizarse el hashtag #KimEnTomorrowland.

Del mismo modo, internautas pudieron disfrutar la presentación de Kimberly Loaiza y Dimitri Vegas & Like Mike gracias a la transmisión en vivo que se realizo a través del canal oficial de YouTube de Tomorrowland.

Aunque los millones de fanáticos de la influencer mexicana la apoyaron y respaldaron en su participación en el reconocido festival internacional de música electrónica, a la lindura mayor también le llovieron una infinidad de críticas en redes sociales pues algunos usuarios argumentaron que hay otros artistas mexicanos que se dedican al 100% al género musical que debieron ocupar el lugar de Kimberly Loaiza en Tomorrowland.

“La mejor parte de Kim Loaiza en Tomorrowland es cuando no canta, bendiciones”; “Como podemos ver, nadie topa a la cuin virtual de Mexico,sí! Llena sus shows infantiles,mitad niños,mitad papás,y aquí la prueba de que no la conocen. KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”; “Si esa cagad* solo fue a mostrar la bandera mejor ni hubiera hecho nada, que vergüenza que alguien como esa nos represente KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”, fueron algunos de los comentarios de haters en redes sociales.