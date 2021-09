Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja debutan en ‘Así se baila’

Kimberly Loaiza, antes de su interpretación con su pareja en la pista de baile de Telemundo, presumió en sus redes sociales su vestimenta con varias fotos y videos e invitó a sus seguidores a no perderse su participación en el reality: “Familia, no se pueden perder hoy Así se baila a las 8.00 pm, hora de Miami, vamos a bailar, les tenemos un baile preparado, va a estar increíble lo vamos a hacer increíble también. Estoy un poco nerviosa pero yo sé que lo vamos a lograr”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Dentro de su colaboración en el programa no pudieron pasar desapercibidas dos situaciones, primero, el conjunto de top y falda negros con lentejuelas, botas altas y cabello recogido que presentó Kimberly, el cual ya había presumido en sus redes sociales. Y en segunda, durante su presentación hubo un detalle que llamó la atención y es que el presentador nombró al youtuber como José Gregorio Pantoja no como Juan de Dios Pantoja, situación que fue tomada con gracia por sus fanáticos.

El error no pasó desapercibido para los que no son seguidores de DJ Pantoja, quienes aseguran que él no es lo suficientemente famoso como para participar en un programa de estas características. Incluso, hubo quienes lo acusaron de colgarse del éxito de su pareja.

Cabe recordar que ambos creadores de contenido no se presentaron en el primer episodio del reality y tampoco aparecieron en los promocionales del show, a pesar de que sí habían anunciado su participación. Por esta razón, muchos consideraron que no formarían parte del programa. Por su parte, Kimberly Loaiza confirmó a través de sus historias de Instagram que se encontraba en Miami preparando su dueto de baile con su esposo.

“Estamos emocionados, familia, pero qué nervios”, escribió Loaiza en su última historia antes de pisar el escenario de Así se baila.