$!Kirstie Alley, estrella de ‘Cheers’ y ‘Mira quién habla’, muere a los 71 años

“Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención”, continúa el comunicado.

“El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo. Les agradecemos su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil”.

Kirstie Louise Alley nació en Wichita, Kansas en 1951 y se mudó a Los Ángeles en 1980, donde fue diseñadora de interiores. Alley ya estaba involucrada en la Iglesia de la Cienciología y buscó tratamiento para una adicción a la cocaína a través de su programa afiliado Narconon, al que atribuyó su sobriedad.

En 1982, comenzó su carrera cinematográfica en “Star Trek II: The Wrath of Khan”, que pronto siguió con “Blind Date” y la miniserie de 1985 “North and South”. Dos años más tarde, actuó junto a Mark Harmon en la exitosa comedia de Carl Reiner “Summer School”.

Fue ese año cuando Alley reemplazó a Shelley Long en “Cheers” de NBC, que estaba entre las mejores comedias de la televisión.

En 1991, cuando ganó el premio Emmy a la actriz principal por el papel, pronunció un famoso discurso obsceno en el que agradeció a su marido, el actor Parker Stevenson:

“Me gustaría agradecer a mi marido, Parker, el hombre que me ha dado el grande de los últimos ocho años”. Su segundo Emmy fue por la película para televisión de 1994 “La madre de David”, en la que interpretó a la madre de un adolescente con autismo.