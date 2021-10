Al parecer toda la familia Kardashian estuvo presente y quién sabe si hasta Scott Disick, pues en las últimas temporadas del reality de la familia, estaba tratando de conquistar a su ex esposa sin tener éxito e incluso se filtraron algunos supuestos mensajes donde la criticaba por su nueva relación.

Travis, de 45 años, es conocido por ser el actual baterista de las bandas punk Blink-182 y The Transplants. Además, también formó parte de otras agrupaciones, como The Aquabats, Feeble, Box Car Racer y Expensive Taste. Con un historial en la música desde sus cinco años.

Travis Barker llegó a conocer a la familia Kardashian en 2015. La primera que conoció fue Kim Kardashian, ya que trabajaron juntos en un rodaje en donde también estaba presente quien en ese entonces era su novia, y, a su vez, amiga de Kim.

Gracias a esta intermediaria, Barker llegó a conocer a la hermana de Kourtney e incluso admitió que le había parecido muy atractiva. Sin embargo, se mantuvieron como amigos y él le dio consejos para su debut en “Keeping Up with the Kardashians”, puesto a que contaba con la experiencia de haber actuado en un reality show.