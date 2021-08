Kristal Silva sorprende cantando ‘La gata bajo la lluvia’

Enfundada en un espectacular vestido de gala con pedrería dorada, diseñado por el mexicano Israel Garrido, la ex reina de belleza deleitó con la balada de desamor y obtuvo una de las calificaciones más altas del jurado, junto a Lyn May y Natalia Alcocer, con quien anteriormente formaba equipo.

Por su parte, quien se dijo sumamente aliviada de ya no ser parte del concurso de talento vocal fue Laura G, cuya eliminación tuvo lugar la última semana. Señaló Infobae.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora del matutino habló sobre las repercusiones que el concurso tuvo sobre ella y su familia y admitió sentirse tranquila por no participar más en el concurso: “Fueron siete semanas súper intensas, de mucho estrés, de cansancio físico y mental. Luchando por tener un talento que no me dieron”, dijo en sus historias.

“De hecho ya las últimas semanas me sentía tan estresada que (mi familia) me decía: ‘Por fa, ya renuncia. Porque se está viendo tu estrés aquí en casa.’ Y yo: ‘No, ¿cómo crees que voy a renunciar?’. Entonces dejé de hablar del tema”, continuó Laura, quien también halagó a Kristal por su presentación y por considerar que ella sí “tiene el don de cantar”.