La actriz estadounidense, Kristen Stewart consiguió su primera nominación a los Premios Oscar por su papel de Lady Di en la película Spencer, del director chileno, Pablo Larraín.

Luego de desarrollar una carrera de 23 años, un Premio de la Academia Británica de Cine, un César, nominaciones para el Premio del Sindicato de Actores, un Globo de Oro y un Premio de la Crítica Cinematográfica, es es la primera vez que va por una estatuilla dorada.

En la terna de Mejor Actriz, Kristen compite con Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye; con Olivia Colman por The Lost Daughter; con Penélope Cruz por Madres paralelas y con Nicole Kidman por Being the Ricardos.